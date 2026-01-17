Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Arnavutköy'de bir iş yeri ve eve silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 1 ve 7 Ocak'ta Anadolu Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile ikamete silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahla söz konusu adreslere ateş açan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler B.E. (17), İ.K. (17) ve E.Ç. (19), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ve İ.K., "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli E.Ç. ise serbest bırakıldı.