Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez

Haberin Videosunu İzleyin
Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez
07.05.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez
Haber Videosu

Edirne’de 79 bin TL’ye arsa satışı yapılacağını duyan vatandaşlar satış noktasına akın etti. Uygun fiyatlı arsaları almak isteyenler sıraya girerken, satıcının “Telefon 2 sene sonra çöp. 2 seneye buraya gücünüz yetmez” sözleri dikkat çekti. Fabrikaların geleceğini ve bölgenin hızla değer kazanacağını savunan satıcının açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

Edirne’de satışa çıkarılan 13 dönümlük arsa için istenen 79 bin TL’lik fiyat büyük ilgi gördü. Uygun fiyatlı arsa almak isteyen çok sayıda kişi satış noktasında yoğunluk oluşturdu.

“2 SENEYE BURAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ”

Arsayı satışa sunan kişinin vatandaşlara yönelik kullandığı sözler de dikkat çekti. Satıcı, “Telefon 2 sene sonra çöp. 2 seneye buraya gücünüz yetmez. Fabrikalar geliyor, merkeze çok yakın, önünde minibüs geçiyor” diyerek bölgenin kısa sürede değer kazanacağını savundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

13 dönümlük arsa için açıklanan fiyat sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fiyatın gerçek olamayacağını öne sürerken, bazıları ise hisseli veya tarla statüsündeki arsaların bu fiyatlara satılabildiğini savundu. Özellikle “2 seneye buraya gücünüz yetmez” sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

ARSA YATIRIMINA İLGİ ARTIYOR

Son dönemde yükselen konut fiyatları nedeniyle birçok vatandaş yatırım için arsa ve tarla alımına yöneliyor. Düşük fiyatlı ilanlar ise özellikle sosyal medyada kısa sürede viral hale geliyor. Uzmanlar, arsa yatırımı yapmadan önce tapu durumu, imar izni ve hisseli mülkiyet gibi detayların dikkatlice araştırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Edirne, Son Dakika

Son Dakika Edirne Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aziz Yıldırım’ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...
Çocuk mu suça sürüklenir Toplum mu çocuğu karanlığa iter Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:44
Meteoroloji güzel haberi verdi Ama mutluluk kısa sürecek
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:29
Pompada çifte değişim Benzine zam, otogaza indirim geldi
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
07:12
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
06:18
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 09:33:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.