Arsenal - Liverpool Berabere Kaldı

09.01.2026 01:16
Arsenal, Liverpool ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Pozisyon az, puanlar eşit.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadı'nda karşılaştı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.

Kaynak: AA

