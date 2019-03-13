Arşiv) Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hayatını Kaybetti
29 dakika önce
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
, hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:35 Kaynak: AA
Son Dakika! Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti
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