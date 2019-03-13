Son Dakika Haberleri: Arşiv) Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hayatını Kaybetti

Arşiv) Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hayatını Kaybetti

29 dakika önce

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Beril Dedeoğlu, Güncel
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