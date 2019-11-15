Son Dakika Haberleri: Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'dan Nusaybin'e ziyaret
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Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'dan Nusaybin'e ziyaret

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'dan Nusaybin'e ziyaret, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Özçoşar beraberinde Genel Sekreter Mustafa Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı İzzettin Bayraktar ve Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Gemi ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ı ziyaret etti.

Özcoşar, yaptığı açıklamada, geçmişte ilçede yaşanan çukur saldırılarından Nusaybin Meslek Yüksekokulu'nun ilçeden ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, yüksekokulun ilçede hizmetini sürdürmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini, bu konuda ilçede bulunan yetkililer ve vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi.

Kaymakam Balıkçılar da, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını, Nusaybin MYO'nun en kısa sürede ilçeye dönmesi için çalışacaklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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