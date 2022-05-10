"Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması" yapılacak - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde 15-22 Mayıs'ta "Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması" yapılacak.

Borçka Belediyesince Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Danimarka, ABD, İngiltere, Filistin, Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, İsveç ve Türkiye'den 60 tiyatro sanatçısı katılacak. Bir hafta sürecek etkinlikte, 25 tiyatro oyunu, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere, tiyatro ve sinema salonu olmayan ilçede uluslararası tiyatro etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini belirten Orhan, tiyatro etkinliğinin yanı sıra söyleşiler, yazarlarla kitap buluşmaları yapılacağını aktardı.

Orhan, etkinliğin geniş kitlelere ulaşarak en iyi şekilde gerçekleşmesi ve tüm Türkiye'ye duyurulması için büyük gayret içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tiyatro salonu, sinema salonu olmayan bir ilçede uluslararası düzeyde bir çalışma yapılıyor. Bu vesileyle Borçka'ya belki bir kültür merkezi kazandırabiliriz. Tüm hevesimiz bu yönde. Felsefemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Bu hayat damarını daha canlı tutacağız, Borçka'yı da biraz canlandırmış olacağız.

Etkinliğin tiyatro festivali havasında geçmesini arzuluyoruz. Tiyatro gösterimlerinde üniversitenin ve okulların salonlarını kullanacağız. Bunun yanı sıra kendi sahnelerimizi oluşturacağız. Borçka'nın her alanında belediye meydanında, pazar yerinde, yolda, sokakta, parkta, kafeteryalarda, her yerde tiyatro gösterileri olacak."

Orhan, proje için Avrupa Birliğinden bazı kurallar çerçevesinde fon aldıklarını kaydederek, şunları anlattı:

"Bu proje kapsamında 10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısı ilçemize gelirken biz de 12 öğrencimizi Danimarka'ya göndereceğiz ve orada eğitim alacaklar. Oradaki havayı teneffüs edecekler. Belki de hayatlarında bir daha yaşayamayacakları duygular yaşayacaklar. Belki Türkiye'nin geleceğinde çok önemli tiyatro sanatçıları Borçka'dan çıkacak."

"İlçede tiyatro salonu olmadığı için bulduğumuz her yerde çalıştık"

Tamamı öğrencilerden oluşan Borçka Belediyesi Tiyatro Topluluğuna eğitmenlik yapan sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşegül Çaylı ise tiyatro eğitimi noktasında 6 aydır öğrencilerle çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Borçka'da ilk defa düzenlenecek uluslararası bir festivalde biz de William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununu sahneleyeceğiz. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. İlçede tiyatro salonu olmadığı için bulduğumuz her yerde çalıştık. Belediyede, bana tahsis edilen odada, okulların salonunda çalıştık. İstekli olunca koşulları son derece zorluyoruz."

Tiyatro eğitimi alan 18 yaşındaki Özge Yılmaz da tiyatroya küçüklüğünden beri ilgisi olduğunu ifade ederek, "Geldiğimiz noktada bu küçük ilçede böyle bir etkinliğin içinde olmak çok güzel. Çok heyecanlıyım. Yabancılar gelecek, onlarla sohbet edeceğiz. Yeni insanlar tanıyacağız. Sonra biz yurt dışına gideceğiz." diye konuştu.