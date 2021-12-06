Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Peynirli ve Eşkinar köyünde traktör ve çeşitli tarım aletlerinin çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.D, E.T, E.U, M.K, E.K, S.K ve O.F.Ö. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.