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Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

06.12.2021 14:13
Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Peynirli ve Eşkinar köyünde traktör ve çeşitli tarım aletlerinin çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.D, E.T, E.U, M.K, E.K, S.K ve O.F.Ö. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Traktör, Ardanuç, Artvin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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