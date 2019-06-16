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ARTVİN'DE KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 8 YARALI

1 saat önce

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvanlarıyla yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, uçuruma yuvarlandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvanlarıyla yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Şavşat- Ardanuç karayolu, Varyant mevkisinde meydana geldi. Bilbilan Yaylası'na büyükbaş hayvanlarıyla göç eden yöre sakinlerini taşıyan, sürücüsü ve plakalı henüz öğrenilmeyen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu 250 metreden uçarıma yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kamyonun kasasındaki 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARTVİN'DE KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:45 Kaynak: DHA
Ardanuç, Şavşat, Güncel
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