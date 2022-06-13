Artvin'de korkutan boğa güreşi! Rakibinden kaçıp seyircinin arasına daldı - Son Dakika
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Artvin'de korkutan boğa güreşi! Rakibinden kaçıp seyircinin arasına daldı

13.06.2022 14:40

Artvin Borçka'da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibinden kaçan boğa tribünde bulunan seyircinin arasına girdi. Büyük korku ve panik anlarının yaşandığı olayda kimse yara almadı.

Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen boğa güreşleri hafta sonu Borçka'nın Taraklı köyünde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde, boğa rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Güreşler sırasında bir boğa rakibinden kaçarak tribünde bulunan seyircilerin arasına daldı. Boğa güreşleri arenasının kenarına yapılan duvardan atlayan boğa güreşleri izleyen seyircinin arasından koşarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise güreşleri izleyen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Etrafta bulunanların bağrışmalarıyla, korku dolu anların yaşandığı olayda şans eseri kimse yara almadı.

Festival günün sonunda kazasız bir şekilde sona erdi.

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Kaynak: İHA

Borçka, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de korkutan boğa güreşi! Rakibinden kaçıp seyircinin arasına daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de korkutan boğa güreşi! Rakibinden kaçıp seyircinin arasına daldı - Son Dakika
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