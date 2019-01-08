Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Verildiği İddiası

Artvin'de Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Verildiği İddiası

19 dakika önce

Artvin'de kültür ve tabiat varlıklarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'de Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Verildiği İddiası, System.String[]
Artvin'de kültür ve tabiat varlıklarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Pırnallı köyündeki Porta Manastırı'nda izinsiz kazı yapıldığı, manastır duvarlarına zarar verildiği ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Olay yerine yakın bölgede yakaladığı S.E. (42), H.Y. (67) ve F.K. (31) üzerinde arama yapan jandarma, murç, keski, küçük balyoz, el feneri ve balta ele geçirdi.

Manastır ve civarında yapılan araştırma ve incelemede ise manastır duvarlarında zarar, tahrip ve kazı izleri bulunduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili Artvin nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Jandarma, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek

AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:08:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Verildiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]