Artvin'de muhtarlar bilgilendirildi

Artvin'de, orman ve elektrik yangınları konularında merkez mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un talimatlarıyla il genelinde başta elektrik kontağı kaynaklı muhtemel ev ve iş yeri yangınlarının önlenmesi hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde orman ve elektrik yangınları konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına, İl Jandarma Komutanlığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü amirleri, merkez köy ve mahalle muhtarların katıldı.



Toplantıda, İçişleri Bakanlığından gelen talimatla ilgili yayla ve meraları terk ederken geride erzak bırakılmaması da muhtarlara tebliğ edildi.