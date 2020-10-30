Artvin'de tıbbi aromatik bitkilerle ilgili panel düzenlendi - Son Dakika

Artvin'de, "Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Katma Değer Oluşturma" konulu panel gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Tıbbı Aromatik İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü organizesinde Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panelde, Artvin'in tıbbi aromatik bitkiler noktasında çok zengin bir il olduğunu ancak bu değeri ekonomiye kazandırma konusunda çok eksiği bulunduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin, buradan önemli bir ekonomik değer çıkartmak olduğunu vurgulayan Doruk, "AÇÜ, tıbbı aromatik bitkiler noktasında ihtisas üniversitesi seçildi. Bu da Artvin'in bu konudaki öneminin bir göstergesi. Tıbbı aromatik bitliler konusunda 8 milyon liraya yakın yatırım yapılmış. Bu büyük bir rakam, bu parayla biz ilin seyrini değiştiriyoruz. Bu yüzden bunu iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.

Doruk, Artvin'de markalaşma ve değerleri üzerine bir proje yapıldığını belirterek, bunlar içinde geleneksel mimari, boğa yetiştiriciliği, botanik, endemik tür ve folklor gibi pek çok konuda tespitler yapıldığını kaydetti.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin'in, Türkiye'nin 2 bin 727 bitki çeşitliliğiyle en zengin ili olduğunu söyledi.

AÇÜ'nün, YÖK tarafından tıbbı aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşma altına alındığını anımsatan Tilki, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Koordinatörlüğünü ve Tıbbı Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Laboratuvar oluşturma çalışmalarını bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 8 milyon liralık makine ve teçhizat alımı yaptık. Şu an alımlarımız yine devam ediyor. Bu süreçte akademisyen arkadaşlarımızın gayretleri yoğun bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Panel, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hayrettin İlker Özdemiroğlu'nun sunumu ile sona erdi.