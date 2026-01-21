Artvin\'de Tırda Yasadışı Geçiş Operasyonu

Artvin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda aralarında aranan şahısların da bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir tırla yasa dışı yollardan Gürcistan'a geçirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gümrük sahasında durdurulan tır, x-ray cihazıyla kontrol edildi. Yapılan incelemede tırın dorse kısmında gizlenen 3 şahıs tespit edilerek yakalandı. Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler de Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve adli kayıt bulunan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Hopa Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ARTVİN