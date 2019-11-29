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Artvin'de tünelde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Artvin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Artvin'de tünelde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Artvin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin- Borçka Karayolu üzerindeki Seyitler Tüneli'nde Muhammet Özcan'ın kullandığı 08 AG 548 plakalı otomobil, Emre Can Aras'ın kullandığı 08 AAH 146 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 53 HH 366 plakalı kamyonet birbiriyle çarpıştı.

Kazada araç şoförlerinin yanı sıra, İsmail Özcan, Fatma Kaynar yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Kara yolu araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından, yeniden trafiğe açıldı.

Muhammet Özcan, Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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