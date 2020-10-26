Artvin'den sonbahar manzaraları - Son Dakika

Artvin'den sonbahar manzaraları

26.10.2020 09:47
Artvin'den sonbahar manzaraları, System.String[]

Artvin'de sonbaharın gelişi ile birlikte doğanın bin biri rengi objektiflere yansıdı.

Artvin'de sonbaharın gelişi ile birlikte doğanın bin biri rengi objektiflere yansıdı.

Ağaçların sararması ile oluşan eşsiz renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakırken, ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtünün yerini sonbaharın gelmesiyle sarının tonları aldı. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı gören doğa tutkunları bu kartpostallık görüntüleri, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülemeyi ihmal etmedi. - ARTVİN

Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları

İlkbahar, Artvin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'den sonbahar manzaraları - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu
Son Dakika: Dolar 8,01 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son Dakika: Dolar 8,01 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
09:39
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor         
09:31
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor         
09:05
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti         
07:31
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı         
07:13
20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti         
01:19
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'den sonbahar manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei