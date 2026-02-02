Asarcık'ta Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asarcık'ta Kan Bağışı Kampanyası

02.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Korkmaz, Türk Kızılay'la birlikte kan bağışında bulundu ve vatandaşı teşvik etti.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, kurum amirleri ve kamu personeliyle Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Asarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Türk Kızılay'ın mobil kan bağış noktasını ziyaret eden Kaymakam Korkmaz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kaymakam Korkmaz ve beraberindekiler gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Korkmaz, kan bağışının hayati bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Kan bağışının birçok hastanın hayatını kurtardığını ifade eden Kaymakam Korkmaz, tüm Asarcıklı vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet etti.

Türk Kızılay yetkilileri de kampanyaya destek veren Kaymakam Korkmaz ve kamu personeline teşekkür ederek, ilçede kan bağışı bilincinin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kan bağışı etkinliği, vatandaşların da katılımıyla gün boyunca devam etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asarcık'ta Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:14:10. #7.11#
SON DAKİKA: Asarcık'ta Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.