ASEAN özel elçisi, Myanmar ziyaretinin beklenen amaca ulaşmadığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

ASEAN özel elçisi, Myanmar ziyaretinin beklenen amaca ulaşmadığını belirtti

23.03.2022 20:10
ASEAN özel elçisi, Myanmar ziyaretinin beklenen amaca ulaşmadığını belirtti

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Myanmar'a yaptığı ziyaretin beklenen amaca ulaşamadığını belirtti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Myanmar'a yaptığı ziyaretin beklenen amaca ulaşamadığını belirtti.

Sokhonn, Myanmar ziyareti dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini kaydeden Sokhonn, devrik lider Aung San Suu Çii ile görüşmesine izin verilmediğini ifade etti.

General Min Aung Hlaing'in, şu anda Suu Çii ve diğer tutuklu siyasilerin yasal prosedürlerinin devam etmesi nedeniyle kendileriyle görüşemeyeceklerini söylediğini aktaran Sokhonn, gelecekteki bir ziyarette Suu Çii ile görüşmelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

ASEAN özel elçisi, Myanmar'a yaptığı ziyarette "bazı yapıcı sonuçlar elde etmesine" rağmen, beklenen hedeflere ulaşamadığını söyledi.

Sokhonn, Myanmar'da ASEAN'ın geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığı beş madde; şiddetin derhal durdurulması, ilgili tüm taraflar arasında diyalog, ASEAN özel elçisinin arabuluculuğu, ASEAN kanalları üzerinden insani yardım sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmesi çerçevesinde düzenlenen ziyarette çeşitli temaslarda bulundu.

Sokhonn'un, geçen yıl ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olduğu açıklanmıştı.

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetimi, 16 Şubat'ta ASEAN'dan özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin vermişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim 2021'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in bu yılki zirveye katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

YORUMLAR
500
Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek ABD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanımladı ABD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanımladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu, Myanmar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN özel elçisi, Myanmar ziyaretinin beklenen amaca ulaşmadığını belirtti - Son Dakika


Son Dakika
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: ASEAN özel elçisi, Myanmar ziyaretinin beklenen amaca ulaşmadığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement