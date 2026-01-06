ASELSAN'dan KORKUT Hava Savunma Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ASELSAN'dan KORKUT Hava Savunma Sistemi

ASELSAN\'dan KORKUT Hava Savunma Sistemi
06.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, 8x8 araca entegre KORKUT 140/35 Hava Savunma Sistemi'nin yeni özelliklerini tanıttı.

ASELSAN tarafından 8x8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek geliştirilen 'KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi' paylaşıldı.

ASELSAN'ın sanal medya hesabından 'ASELSAN KORKUT Yakın Alan Hava Savunma Sistemi' ifadeleriyle paylaşılan görüntüler ile alçak irtifa hava savunması için bir sistem olarak geliştirilen KORKUT'un yeni özellikleri paylaşıldı. ASELSAN'dan edinilen bilgiye göre, KORKUT 140/35 Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. KORKUT 140/35 Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yaparken, KORKUT 140/35, ASELSAN tarafından geliştirilen Parçacıklı Mühimmatı (ATOM 35 ABM) atma kabiliyetine sahip olarak öne çıkıyor. ATOM 35 ABM ve parçacık sayısı artırılmış versiyon olan ATOM 35 I-ABM; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlıyor. Komuta Kontrol Aracı'nda (KKA) Zırhlı Mekanize Birlikler ile müşterek görev icrası, KORKUT Silah Sistemi Aracı'nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği, 3 Boyutlu Arama Radarı ile hedef tespit, teşhis ve takibi, yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme, üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim, entegre Dost-Düşman Tanıma (IFF) Sistemi bulunurken, Silah Sistem Aracı'nda (SSA) hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi ve atış kontrol radarı ve E/O algılayıcıları barındıran entegre takip platformu ile hassas hedef takibi, 35 mm çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü, ATOM Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hedef setinde bulunan tehditlere karşı etkin önlem gibi özellikleri yer alıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Aselsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan KORKUT Hava Savunma Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:54:10. #7.11#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan KORKUT Hava Savunma Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.