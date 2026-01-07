ASELSAN'dan Yerli MURAD AESA Radar - Son Dakika
ASELSAN'dan Yerli MURAD AESA Radar

07.01.2026 17:35
MURAD AESA Radar sistemi, Türkiye'nin son teknoloji radar ihtiyacını karşılıyor ve hava muharebelerinde kritik rol oynuyor.

Çip seviyesinden itibaren ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MURAD AESA Burun Radar ailesi, hava platformlarında kritik rol üstlenerek Türkiye'nin bu alandaki son teknoloji AESA radar ihtiyacını karşılıyor.

ASELSAN tarafından yapılan analize göre, AESA radarlar, binlerce alıcı-verici modülün tek bir anten yüzeyinde bir araya gelmesiyle çalışıyor.

Bu modern radar sistemleri, sahip olduğu modüllerin her birine farklı faz kaydırma değerleri uygulayarak uzayda yayın yaptığı yönü elektronik olarak ayarlayabiliyor. Böylece radar anteninin fiziksel olarak dönmesine gerek kalmadan, yayın yönü milisaniyeler içinde değiştirilebiliyor.

AESA radarların bu yeteneği, radarın farklı arama bölgeleri içerisinde aynı anda arama yapabilmesine, farklı bölgelerdeki veya farklı tipteki hedefleri aynı anda takip edebilmesine ve böylelikle aynı anda farklı görevleri icra edebilmesine imkan sağlıyor. Modern radar sistemleri mekanik radarlara göre çok daha esnek, hızlı ve güvenilir bir yapı sunuyor.

Bu radarların önemi, günümüz hava muharebe ortamının esnek görev konseptinin gerektirdiği yüksek performans ve elektronik harbe karşı ileri seviye dayanıklılık ihtiyacını karşılayabilmesinden geliyor. Bu radarlar küçük ve düşük görünürlük özellikli hedefleri bile uzun menzilden tespit edebiliyor. Daha çevik ve yüksek doğruluklu hedef takibini sağlayarak silah angajman başarımını artırabiliyor.

Esnek hüzme planlama altyapısı ve saniyede 500 gigabitin üzerinde veri işleme yeteneği ile AESA radarlar, radar görevlerinin yanı sıra iletişim, veri aktarma ve elektronik harp görevlerini de zaman paylaşımlı olarak icra edebiliyor.

AESA radar antenleri fiziksel yönlendirme gerektirmediğinden daha az mekanik parça içeriyor. Bu durum radar sisteminin arıza ihtimalini düşürüyor, bakım ihtiyacı ve maliyetini ise azaltıyor. Ayrıca her anten modülü bağımsız çalıştığından, modül bazlı yaşanan arızalarda bile radar kullanılmaya devam edilebiliyor, kritik performans kaybı yaşamadan radar işlevlerini icra edebiliyor.

MURAD AESA Burun Radar Ailesi

AESA radarlar, geniş bir frekans spektrumuna yayılan dalga biçimlerine olanak tanıyor, esnek hüzme oluşturma yeteneği sayesinde düşman radar uyarı alıcıları tarafından tespit edilmeden görevlerini icra edebiliyor.

AESA radar sistemleri, mekanik taramalı radarlara göre getirdiği avantajlar sayesinde hava muharebeleri için vazgeçilmez konuma gelmiş ileri seviye radar sistemleri olarak öne çıkıyor.

Çip seviyesinden itibaren ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MURAD AESA Burun Radar Ailesi de Türkiye'nin bu alandaki son teknoloji AESA radar ihtiyacına cevap veriyor.

Geliştirilen MURAD AESA burun radarı, platformlara göre uyumlanabilen farklı alternatifleri ile bir yandan Türkiye'nin muharip savaş uçaklarına yeni kabiliyetler sağlıyor, diğer yandan da insansız hava araçlarına hava-hava angajman yeteneği sağlayarak hava muharebelerinin geleceğini şekillendiriyor.

MURAD 100-A AESA Burun Radarı, eş zamanlı hava-hava, hava-yer angajman yetenekleri sunabiliyor. MURAD 100-A, hava-hava angajman yeteneğini BVR füze güdüm kabiliyeti ile birleştirerek hava harbinde oyun değiştirici role sahip olmaya devam ediyor.

ANKA-III ve diğer platformlar sırada

MURAD 100-A Radarı, hem muharip jet uçaklarına hem de insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. F-16 Özgür, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA gibi çeşitli platformlarda başarılı uçuşlar gerçekleştiren MURAD 100-A AESA Burun Radarı'nın ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara da entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde gerçekleştirilen testte, dünyada ilk kez insansız bir muharip hava aracı, görüş ötesi bir hava-hava füzesiyle bir hava hedefine başarıyla angaje olarak hedefi imha etti. Bayraktar KIZILELMA, tamamen milli sensör ve güdüm zinciriyle, ASELSAN teknolojilerinin sağladığı yetenekler sayesinde angajmanı gerçekleştirdi. Platform havadaki hedefi MURAD AESA Burun Radarı ile tespit ve takip edip ara safha güdümü gerçekleştirirken, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN BVR hava-hava füzesi ASELSAN'ın RF Arayıcı Radarı aracılığıyla doğrudan vuruşa yönlendirildi.???????

AESA radarlar, yüksek tarama hızı, düşük tespit edilebilirlik ve aynı anda birden fazla görevi yürütebilme kabiliyeti sayesinde hava platformlarına çok daha geniş bir görev esnekliği, erken tespit imkanı ve elektronik harp dayanıklılığı kazandırıyor.

Gelecekte daha yüksek güç yoğunluğu, dijital hüzme oluşturma, yazılım-tanımlı radar mimarileri ve entegre elektronik harp-haberleşme-radar (RF convergence) konseptlerinin yaygınlaşmasıyla AESA radarlar, otonom platformlar, insansız hava platformları ve insansız savaş uçakları gibi alanlarda savunmanın merkezinde olmaya devam edecek.

Kaynak: AA

