ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak - Son Dakika

ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak

ASELSAN, kurum çalışanları ve tedarikçileriyle yapılacak video konferans görüşmelerinde Türk mühendislerince yerli ve milli olanaklarla geliştirilen uygulamayı kullanacak.

ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak, System.String[]

ASELSAN, kurum çalışanları ve tedarikçileriyle yapılacak video konferans görüşmelerinde Türk mühendislerince yerli ve milli olanaklarla geliştirilen uygulamayı kullanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm dünyada kullanımı artan video konferans sistemleri, güvenlik açıkları ve veri kayıpları ile gündeme geliyor. Bu tür uygulamalara alternatif olarak geliştirilen yerli çözümler için çalışmalar yoğun şekilde sürerken, şirketler ve kurumlar da bu teknolojileri bünyelerine katmaya yönelik adımlar atıyor.

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, dünyada yaygın olarak kullanılan kimi uygulamaların kullanıcılarının çalınan verilerinin satışa konulmasıyla gündeme gelen güvenlik ihtiyacına çözüm olması adına XperMeet isimli video konferans uygulaması geliştirdi. Türkiye'nin lider savunma ve yüksek teknoloji şirketi ASELSAN ise bu arayışlar kapsamında yerli ve güvenli video konferans uygulamalarının kullanımına öncülük edecek.

Bu alandaki ihtiyaçları için farklı çözümlerden yararlanan ASELSAN, BİTES'in yerli video konferans sistemini kullanmaya başladı.

ASELSAN, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunan uygulamayı tercih etti.

Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell ve Turksat altyapılarını kullanıyor.

Şirket, uygulama için küresel pazarlarda XperMeet, Türkiye'de ise "BizBize" isimlerini kullanacak. BizBize, ürünü kullanan kurumlara göre farklılaştırılacak, örneğin ASELSAN için "BizBize ASELSAN" adıyla gibi özel logo ve arayüz oluşturulacak.

ASELSAN desteğiyle küresel marka olacak

BizBize ASELSAN uygulaması, şirket için güvenli ağ olan intranette gerçekleştirilen son icra toplantısında kullanıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, uygulamaya ilişkin, "İcra Kurulu toplantımızı iştirakimiz olan BİTES'in geliştirdiği BizBize programını intranete yükleyerek yaptık. Kesintisiz, kullanışlı ve gayet hoşumuza gitti. Tebrik ediyoruz." dedi.

ASELSAN'ın uygulamayı hızla şirket içerisinde yaygınlaştırması ve yüzlerce tedarikçisiyle de bu uygulama üzerinden görüşmeler gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

8 bin çalışanı ve ekosistemiyle 15 bin kişilik bir yüksek teknoloji şirketinin vereceği geri bildirimler, uygulamanın XperMeet adıyla global bir marka olmasına önemli katkılar sağlayacak.

Uygulama, ASELSAN'ın yanı sıra 2 haftada aralarında SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin bulunduğu çeşitli kurum ve kuruluş tarafından kullanıldı.

Kıtalararası sınav verecek

Uluslararası pazardaki ismiyle XperMeet, yarın gerçekleştirilecek "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu çevrimiçi video konferans etkinliği SEDEC Talks'ta uluslararası bir sınav da verecek.

Airbus, SpaceX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının, genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesinde temsilcilerinin katılımlarıyla BİTES'in geliştirdiği yerli video konferans yazılımı üzerinden düzenlenecek etkinlikte, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasından katılımcılar yer alacak.

42 ülkeye bilgilendirme yapılan SEDEC etkinliği, XperMeet markasının uluslararası pazarlara tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunacak.

Bir araya gelmeden BizBize

Sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma özelliği bulunan uygulamayla, bir araya gelmeden toplantılar, eğitimler yapmak, paneller ve webinarlar düzenlemek mümkün olacak. Salgın sürecinde oluşabilecek aksamalar, sosyal ve ekonomik hayatın alacağı hasar bu şekilde en aza indirilebilecek.

Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak. Bulut tabanlı da çalışabilen kullanılabilen uygulama, Turkcell ve Türksat gibi milli veri merkezlerinde güvenli bir şekilde tutuluyor. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen uygulama, hiçbir güvenlik açığına yer vermeyecek.

Kritik alanlarda güvenli iletişim, eğitime destek

Uygulama, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından da sorumluluklar üstlenebilecek.

Uygulama, ASELSAN'ın siber güvenlik ve haberleşme altyapı yetenekleriyle desteklenmesiyle, siber güvenlik alanında da ülkeye katkı verebilecek.

Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki birlikleri ve ofislerindeki personelle eğitim ve görüntülü görüşme ihtiyacı uygulamayla karşılanabilecek. Bu çözümlerin, ASELSAN'ın kripto ve güvenlikle ilgili cihazlarıyla entegrasyonuyla güvenli bir iletişim kanalı oluşturulabilecek.

Kamu otoriteleri, bu teknolojiyi, salgın sonrası farklı senaryolarda ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir teknolojik altyapı yatırımı olarak değerlendiriliyor ve yerli-milli çözümlerin geliştirilmesine büyük önem veriyor.

BİTES tarafından yeni nesil teknolojiler ile geliştirilen XperLMS (Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi) ile de entegre çalışan BizBize uygulaması aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ve üniversiteler tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılan ürünlerin yerini alarak yurt dışı bağımlılığı sonlandırabilecek.

Haziran ayında mobilde

Kesintisiz ve yüksek kalitede görüşme kabiliyeti sunan uygulamaya yakın zamanda yüksek güvenlikli dosya paylaşım özelliği de eklenecek.

Şu an için internet tarayıcıların son versiyonlarında verimli şekilde çalışan uygulama önümüzdeki ay mobil platformlarda da kullanılabilecek. Böylece uygulamanın yaygınlaşması ve bireysel kullanıcıların da kullanımına sunulması bekleniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:22 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 18:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASELSAN'ı yerli video konferans uygulaması konuşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]