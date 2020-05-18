Aşık Mahzuni Şerif Elbistan'da anıldı - Son Dakika

Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Mükrime Hatun Kültür Evinde düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif anma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

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