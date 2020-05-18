Aşık Mahzuni Şerif Elbistan'da anıldı - Son Dakika

Elbistan Belediyesi, sosyal medya hesabından yerel sanatçıların katılımıyla Aşık Mahzuni Şerif için anma programı düzenledi.
Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Mükrime Hatun Kültür Evinde düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif anma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Programa katılan sanatçılar Aşık Tekini ve Umut Kuyumcu, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini seslendirdi. Canlı yayına Türkiye'nin farklı kentlerinden yaşayan Elbistanlılar ilgi gösterdi.