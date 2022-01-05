Üye Girişi
Aşık Veysel'in hayatı "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunuyla anlatılacak - Son Dakika

Aşık Veysel'in hayatı "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunuyla anlatılacak

05.01.2022 11:33
Aşık Veysel'in hayatı "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunuyla anlatılacak

Halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını anlatan "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu tarafından sahneye konuldu.

Halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını anlatan "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu tarafından sahneye konuldu.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde 12 Ocak'ta ilk kez sahnelenecek eserin yönetmenliğini Yaşar Elmas üstlendi.

Provaları devam eden müzikale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Elmas, 10 yıl önce kaleme aldığı oyunun Aşık Veysel'in hayatını anlatan ilk proje olduğuna dikkati çekti.

Elmas, oyuncu kadrosunun öğretmenlerden oluştuğunun altını çizerek, "Müzikal bir oyun. Solo ve koro performanslar ve video şiirlerin olduğu güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi'ndeki ilk oyunumuz bizim. Oyunlarımız ve projelerimiz, bundan sonra da devam edecek." dedi.

Aşık Veysel'i görme engelli öğretmen Ali Öztürk'ün canlandıracağını kaydeden Elmas, şunları aktardı:

"Gözleri görmüyor ama bütün algıları açık. Çok eğlenceli ve keyifli bir insan. Profesyonel anlamda çalıp söyleyen biri olması da bizim için bir şans. Oyunun hazırlıklarına 2 yıl önce başlamıştık ancak malum süreç yüzünden erteledik. Bence Ali'nin performansı için bile insanlar bu oyunu gelip izlemeli. Aşık Veysel, bir dünya mirası ve o görmeyen gözlerle gördüğü güzellikleri anlatıyor. Bence Aşık Veysel'i bütün dünyaya anlatmak gerekiyor."

" Türkiye'deki her aşıkta Veysel'den bir esinti görürsünüz"

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, oyuncu Ali Öztürk ise Aşık Veysel'in sanatçı yönünü, üniversite yıllarında tanıdığını dile getirdi.

"20. yüzyılın Karacaoğlan"ı diye tanımladığı Aşık Veysel'i canlandırdığı için tarifsiz duygular yaşadığını kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Aşık Veysel'in engin deryasından faydalanabilmek çok ayrı bir duygu. Bağlama çalmam rahmetli Neşet Ertaş sayesindedir. O da Aşık Veysel'e gider. Türkiye'deki her aşıkta Veysel'den bir esinti görürsünüz. Diğer aşıklara baktığınızda da Veysel tadını görürsünüz. Aşık Veysel'in görmeyen kimliği dışında, konuşulması gereken, onun edebi yönüdür. Halk edebiyatı açısından yerinin ne olduğu, görmez kimliğinden çok daha önemlidir. Bizim oynadığımız oyun bence buna hizmet eden bir şey."

Zühal Sancak'ın yardımcı yönetmenliğini, Adem Sevinç'in de müzik direktörlüğünü üstlendiği oyunda, Efsane Polat, Nurdan Veyisoğlu, Kıvanç Ali Aktan, Ümit Ağır, Muhittin Dumangöz, Meryem Büyükbaş, Havva Kartal ve Cüneyt Albayrak da rol alıyor.

YORUMLAR
500

Milli Eğitim Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşık Veysel'in hayatı 'Dostlar Beni Hatırlasın' oyunuyla anlatılacak - Son Dakika


Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı         
11:32
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi         
11:14
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı         
11:04
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aşık Veysel'in hayatı "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunuyla anlatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement