Son Dakika Haberleri: Aşırı Kilo, Beyinde Küçülmeye Neden Olabilir'
BBC

Aşırı Kilo, Beyinde Küçülmeye Neden Olabilir'

1 saat önce

9,652 kişinin MR incelemeleri sonunda bel kalınlığı fazla olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü.

Aşırı Kilo, Beyinde Küçülmeye Neden Olabilir', System.String[]
Bilim insanları, fazla vücut yağlarıyla beyin küçülmesi arasındaki ilişkiye işaret eden bulgulara oluştu.

İngiltere'de Loughborough Üniversitesi'ndeki yapılan araştırma ortalama 55 yaşlarındaki 9, 652 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 19'u Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) göre obez çıktı.

MR incelemeler sonunda VKE'si yüksek olanlar arasında bel kalınlığı daha fazla olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla gri madde beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü.

1,291 kişi arasında en küçük gri madde beyin hacmi 786 santimetreküp olarak ölçüldü.

Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3,000 kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı.

Araştırma heyetinden Mark Hamer "Daha önceki beyin küçülmesiyle hafıza kaybı ve daha yüksek demans riskini ilişkilendiren araştırmalar yapılmıştı. Ancak fazla vücut yağlarının beyin büyüklüğüyle ilişkisine dair bir veri yoktu. Araştırmamız, obezitenin beyin küçülmesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.

Hamer, obezitenin beyin yapısında anormalliklere, ya da beyin yapısındaki anormolliklerin obeziteye yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini söyledi.




Gri madde büyük ölçüde sinir hücrelerinden "beyaz madde" ise sinir liflerinden oluşuyor.

Sonuçları bilim dergisi Neurology'de yayımlanan araştırmada beyaz madde hacminde önemli bir değişiklik olmadığı görüldü.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:26 

İngiltere, Sağlık
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