Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir - Son Dakika Dünya

Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir

6 saat önce

İtalya Senatosu aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını oylayacak. Oylamada salt çoğunluk sağlanırsa Salvini, temmuz ayında 141 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kendi limanına yanaşmasına izin vermediği için yargı önüne çıkacak

Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir, System.String[]

İtalyan senatosu, hakkında yargılama kararı olan eski İçişleri Bakanı aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapacak.


Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırılıp 'göçmen kaçırma' suçundan hüküm giyerse 15 yıl hapis cezası alması gündemde.

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Süleyman Soylu, Matteo Salvini, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:45 
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