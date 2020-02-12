Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir

İtalyan senatosu, hakkında yargılama kararı olan eski İçişleri Bakanı aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapacak.



Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırılıp 'göçmen kaçırma' suçundan hüküm giyerse 15 yıl hapis cezası alması gündemde.