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Aşırı sağcı lider Salvini için dokunulmazlık oylaması: 'Göçmen kaçırmakla' suçlanabilir
6 saat önce
İtalya Senatosu aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını oylayacak. Oylamada salt çoğunluk sağlanırsa Salvini, temmuz ayında 141 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kendi limanına yanaşmasına izin vermediği için yargı önüne çıkacak
İtalyan senatosu, hakkında yargılama kararı olan eski İçişleri Bakanı aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapacak.
Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırılıp 'göçmen kaçırma' suçundan hüküm giyerse 15 yıl hapis cezası alması gündemde.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:45
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