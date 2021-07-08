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Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak - Son Dakika

Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak

08.07.2021 11:00

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyünde kök boyaları kullanılarak el yapımı olarak dokunan tarihi Karatepe kiliminin coğrafi işaret tesciliyle bilinirliğinin daha da arttırılması hedefleniyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyünde kök boyaları kullanılarak el yapımı olarak dokunan tarihi Karatepe kiliminin coğrafi işaret tesciliyle bilinirliğinin daha da arttırılması hedefleniyor.

Yüzlerce yıllık ilmek tarzı ve mesaj içeren motifleri geleceğe taşıyan Karatepe kilimi, geçen yıl yapılan başvuru sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Yurt içi ve dışından ilgi gören Karatepe kiliminin tescillenmesiyle bölge ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması amaçlanıyor.

Ağaç, çiçek ve bazı bitkilerden elde edilen boyalarla el yapımı olarak dokunan Karatepe kilimindeki motifler özel anlamlar taşıyor.

Kilimlere işlenen zincir motifi çoğalma ve akrabalığı, küpe deseni evlilik çağındaki kadını, oynayan adam motifi ise düğün alayını sembolize ediyor.

Çeşitli ebatlarda dokunan ve üzerinde onlarca değişik motif bulunabilen Karatepe kiliminin en önemli özelliği olarak, renginin solmaması ve hatta kullanıldıkça canlanması olarak gösteriliyor.

"Yöremize ait 3. ürünümüz de tescillendi"

Karatepe Kilim Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri, AA muhabirine, Karatepe kilimine coğrafi işaret tescil belgesi almak için geçen yılın aralık ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını söyledi.

Yaptıkları başvurunun 20 Haziran'da kabul edilerek Karatepe kilimine coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini dile getiren Cafri, "Kadirli turpu ve Osmaniye yer fıstığı ile yöremize ait 3. ürünümüz de tescillendi." diye konuştu.

Alınan belgenin hem Kadirli hem Osmaniye ekonomisine önemli katkıda bulunacağını ifade eden Cafri, "Bölgemiz tarihi ve kültürel alanlarıyla turizm bakımından önemli bir yerde bulunuyor. Buraya gelen misafirlerimizi kooperatifimizde misafir ediyoruz. Bu belgeyi aldıktan sonra piyasaya daha hakim olacağımıza ve kilimimizin tanıtımını daha iyi yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Kadirli Belediyesi Karatepe Kilim Atölyesi usta öğreticisi Makbule Kara da, Karatepe kiliminin asıl özelliğinin kök boyadan yapılması olduğunu kaydetti.

Kullanılan kök boyaların tamamen doğal ürünlerden elde edildiğini aktaran Kara, "Kök boyalarımızda tamamen doğal ağaç ve bitkiler kullanıyoruz. Mesela kahverengi için ceviz ağacı, yeşil için zakkum ve sarı için soğan kabuğu kullanıyoruz. Kilimimizin en önemli özelliği bu kök boyası ve tamamen el emeğiyle yapılmasıdır." dedi.

Bölgedeki kilim kültürünün çok eskiye dayandığını anlatan Kara, şunları söyledi:

"Hititler döneminden beri kilim kültürü yaşamaya devam ediyor. Kilimimizin her motifinin, her ilmeğinin ayrı bir anlamı vardır. Kilimi dokuyan kişi, yaptığı desenlerle kimseye söyleyemediği şeyleri söylüyor, içindeki duyguları kilime aktarıyor."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Osmaniye'nin sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak adına bu gelişmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karatepe kiliminin tescil edilmesiyle ürünümüz hem korunacak hem de bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılacak. Tarihi 3 bin yıl öncesi Hititler dönemine dayanan Karatepe kilimini diğer kilimlerden ayıran en büyük özellik, uzun zahmetlerle ipliklerinin ağaçların kökleri, yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen doğal kök boyalarıyla boyanması. Bu nedenle güneşte renginin solmaması ve yüz yıllar geçtikçe de renginin daha canlılık kazanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak
Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak
Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak
Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak
Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak

Osmaniye, Evlilik, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık motifleri yaşatan Karatepe kilimi coğrafi işaret tesciliyle daha fazla tanınacak - Son Dakika


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