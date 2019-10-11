Son Dakika Haberleri: 'Aşk Geçmişim' oyunu kapalı gişe!
Son Dakika Güncel 'Aşk Geçmişim' oyunu kapalı gişe!

'Aşk Geçmişim' oyunu kapalı gişe!

31 dakika önce

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' oyununun biletleri tükendi

'Aşk Geçmişim' oyunu kapalı gişe!, System.String[]

Sevenleri tarafından oldukça ilgi gören 'Aşk Geçmişim' oyunu kapalı gişe oynuyor. Tiyatro severler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ve kısa sürede tüm biletleri satılan oyun, Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ortak prodüksiyonu olarak sezonun iddialı yapımları arasında yerini aldı. Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun paylaştığı, Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson'ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, 15 Ekim tarihinde UNIQ Hall sahnesinde sevenleriyle ilk kez buluşacak.

Oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy'nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyunda, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun komedi performansları sanatseverler tarafından merakla bekleniyor.

Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:08 Kaynak: Bültenler
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