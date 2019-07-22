Son Dakika Haberleri: "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimleri başladı
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"Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimleri başladı

1 saat önce

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin çekimleri başladı.

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin çekimleri başladı.
İlki 2011 yılının başında vizyona giren "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin ikinci halkasının yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte gerçekleştiriyor.
Hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldı.
Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılacak.
Yaklaşık 5 yıldır hazırlık aşamasından olan filmin çekimlerinin ağustos ayında sona ermesi bekleniyor.
Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen filmin vizyon tarihi ise 2020'nin ocak ayı olarak belirtildi.
Aşk Tesadüfleri Sever, Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:36 Kaynak: AA
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