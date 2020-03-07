Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi - Son Dakika Magazin

Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi

44 dakika önce

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Yılmaz, sevgilisine Yalın'dan Küçücüğüm her şeyim şarkısını söyledi.

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

"NEŞELİ VE MUTLUYUZ"

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi. Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi. Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli Serenay sevimli olduğu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.

İlişkilerinden bahseden komedyen "Her şey gördüğünüz gibi neşeli, mutluyuz..." derken Serenay Sarıkaya'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

"KÜÇÜCÜĞÜM HER ŞEYİM"

Çift, soruları yanıtladıktan sonra aynı araca bindi. Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya Yalın'ın 'Küçücüğüm her şeyim' şarkısını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim" diyerek konuyu kapatmıştı.

Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:02 
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