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Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar

6 saat önce

Sultangazi'de 'asker uğurlaması' adı altında arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç ortalığı birbirine kattı.

Sultangazi'de 'asker uğurlaması' adı altında arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç ortalığı birbirine kattı. Tünelde abartı egzozuyla adeta kulakları sağır eden gençler, trafiği kesip yol ortasında halay çekti. Gençlerin eğlence olarak baktığı tüm bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askere gidecek olan arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç mahallede bir araya gelerek konvoy şeklinde yola koyuldu. 'Asker uğurlama' eğlencesi yapmak amacıyla ilk olarak bir tünele araçlarıyla giren gençler, abartı egzozlarıyla çevreye rahatsızlık verdi. Ardından bununla da yetinmeyen gençler, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde konvoy halinde geldikleri yolu keserek burada havai fişeklerin eşliğinde halay çekmeye başladı. Trafiğin felç olduğu olayda eğlencelerinden ödün vermeyen gençler tüm bu anları ölümsüzleştirmek amacıyla saniye saniye kaydetti.

(Ufuk Kıvık/İHA)

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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