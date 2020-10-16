ASKF'den kırmızı şimşeklere ziyaret

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşa spor Belediye Kulübü Başkanı Ercan Leblebici, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu-ASKF Başkanı Osman Kılıç ve amatör spor kulübü başkanları ile bir araya geldi.

Her ay düzenli olarak bir kulübün mihmandarlığında gerçekleşen toplantı Muradiye Sarnıç Sosyal Tesislerinde yapıldı. Toplantıya ASKF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları, meclis üyeleri ve sporsever vatandaşlar katıldı. Bal Ligi hedefiyle zirveye uzanan kırmızı şimşekleri tebrik eden Başkan Kılıç, "Sezon boyunca azimle mücadele eden Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübü bileğinin hakkıyla şampiyonluğa ulaştı. Buraya hem tebrik, hem de pandemi sürecine rağmen gelecekte yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alış verişinde bulunmaya geldik. İnşallah hizmetleri daha da iyi seviyeye çıkaracağız" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, "Spora tutkuyla bağlanan siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Mustafakemalpaşa'nın spor potansiyeli çok yüksek. Desteğe ve hizmete ihtiyaç var. Kulüplerimiz sadece futbol değil, diğer branşlarda da faaliyet göstererek toplumumuzu sosyal faaliyetlere çekiyor. Bu bağlamda Belediye Meclisimizde onayladığımız kararla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Kültür ve spor faaliyetlerimizle gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA