ASKON'dan Diyarbakır'a yatırım kararı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı başkanlığında yapılan toplantıda kentin istihdamı masaya yatırıldı. Diyarbakır yatırım sorunlarının tartışıldığı toplantıda ASKON ailesi olarak konsansüs oluşturularak yeni bir şirket kurulup, bu şirket üzerinden istihdam oluşturarak yatırım yapma kararı çıktı.



ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Diyarbakır'ın gelişmesine katkı sunma adına yatırım kararları alındı. ASKON üyeleri ile bir araya gelen Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu ile istihdama destek sunacak önemli yatırımlar yapma kararı aldıklarını söyledi. Nasıranlı, "Aldığımız bu kararlar çerçevesinde aranje sanayide yeni yatırımlar için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ASKON üyelerinden iki tane bireysel yeni fabrika olmakla birlikte bir de ASKON ailesi olarak bir konsansüs oluşturularak Diyarbakır ASKON şubesine özgü yeni bir şirket açıp, bu şirket üzerinden yeni istihdam alanı sağlamak adına yatırım yapma kararı alınmıştır. Özellikle ABD'nin bu süreçte ekonomimizi tehdit ettiği bir ortamda böylesi önemli bir karar alarak ve her zaman olduğu gibi stratejik süreçlerde ülke ekonomisine katkı sunmak için ASKON her zaman olduğu gibi bugün de gerekeni yapmaya devam edecektir. Yapacağımız bu yatırımların başta Diyarbakır'a olmak üzere bütün ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.



Yapılan toplantıya ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da görüntülü bağlanarak alınan karara iştirak edip, genel merkezin desteğinin sonuna kadar ASKON Diyarbakır şubesinin yanında olduğunu belirtti. Diyarbakır için güzel yatırım kararları aldıklarını belirten ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, yatırımlarla ilgili detayların daha sonra kamuoyuna teferruatlı bir şekilde paylaşılacağını dile getirdi. - DİYARBAKIR