ASSAN Group'a Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ASSAN Group'a Hapis İstemi

03.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 şüpheli için 10-36 yıl hapis cezası istenen iddianame düzenlendi. Soruşturma tamamlandı.

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASSAN Group'a Hapis İstemi - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
İYİ Partili Kavuncu’dan Epstein teklifi: Meclis araştırma komisyonu kurulmalı İYİ Partili Kavuncu'dan Epstein teklifi: Meclis araştırma komisyonu kurulmalı
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi 4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri

16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:01:29. #7.11#
SON DAKİKA: ASSAN Group'a Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.