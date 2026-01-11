Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun\'a Geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

Soçi'den çıkan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 1065 yolcu ile 433 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer, liman görevlilerince karşılandı.

Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.