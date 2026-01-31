AstraZeneca, Çin'e 15 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
AstraZeneca, Çin'e 15 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

31.01.2026 15:26
AstraZeneca CEO'su, Çin'in inovasyon gücüne vurgu yaparak 2030'a kadar 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, Çin'in bilimsel inovasyon ve ileri üretim alanlarında önemli katkılar sağlayarak, dünya genelinde ortak refahın itici gücü haline geldiğini söyledi.

Soriot, söz konusu açıklamayı, şirketin 2030'a kadar Çin'e 15 milyar ABD doları yatırım yapma taahhüdünü duyurmasından bir gün sonra, cuma günü Beijing'de Xinhua'ya verdiği röportajda yaptı.

Soriot, Çin'in gelişen bilimsel başarıları, açılım politikalarını sürekli olarak optimize etmesi ve uluslararası işbirliğine verdiği kararlı destek sayesinde, şirketin Çin ekonomisine duyduğu güvenin ve ülkedeki yatırımlarının arttığını ifade etti.

Soriot, "Son beş altı yılda Çin, küresel ilaç sektöründeki inovasyonun temel bir parçası haline geldi" diyerek, bu yatırımın AstraZeneca için Çin'de yeni bir sayfa açacağını ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasına katkısını güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Bu yatırım ile, AstraZeneca'nın Beijing ve Shanghai'daki stratejik Ar-Ge merkezlerine ek olarak, Beijing ile Çin'in doğusundaki Wuxi, Taizhou ve Qingdao kentlerinde bulunan mevcut üretim tesislerinin kapasitesi genişletilecek. Ayrıca, kanser tedavisinde yeni bir yöntem olarak öne çıkan radyoaktif konjugatlar ile hücre tedavilerine odaklanan iki yeni tesis kurulacak.

Söz konusu yatırımların, AstraZeneca'nın Çin'deki yüksek vasıflı iş gücünü 20 binin üzerine çıkarması ve ülkenin sağlık ekosistemi genelinde binlerce kişiye yeni istihdam imkanı yaratması bekleniyor.

Çin, AstraZeneca'nın en büyük ikinci pazarı olmasının yanı sıra, şirketin 70'ten fazla ülke ve bölgeye ilaç tedarik eden küresel inovasyon stratejisinde kilit bir merkez konumunda bulunuyor. AstraZeneca, 1993 yılında Çin pazarına girişinden bu yana, onkoloji, solunum hastalıkları, nadir hastalıklar, aşılar ve immünoloji dahil olmak üzere çeşitli tedavi alanlarında 40'tan fazla yenilikçi ilacı pazara sundu.

Kaynak: Xinhua

