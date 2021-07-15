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Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor - Son Dakika

Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:29

51 yaşındaki sevilen oyuncu Asuman Dabak, sıcakların iyice kendini hissettirmesiyle kendini Çeşme'ye attı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan oyuncunun bikinili pozları da kısa sürede gündem oldu.

10 yıl önce rol aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'de yayınlanacak yeni bölümlerinde rol alacağını açıklayan Asuman Dabak, İstanbul'daki çekimleri tamamlandıktan sonra Çeşme'ye geri döndü. Oyuncu tatilde çektirdiği pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, bikinili görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki oyuncunun pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları "Gençlere taş çıkarıyorsun" ve "51 yaşında bu fiziği nasıl koruyorsun" yorumları yaptı.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran başarılı oyuncu, yeni sezonda çekimleri Marmaris'te yapılacak olan bir dizi ile ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte Asuman Dabak'ın tatilinden kareler...

Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor

Asuman Dabak, Exxen, Medya, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor - Son Dakika Magazin


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