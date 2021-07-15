Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor

10 yıl önce rol aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'de yayınlanacak yeni bölümlerinde rol alacağını açıklayan Asuman Dabak, İstanbul'daki çekimleri tamamlandıktan sonra Çeşme'ye geri döndü. Oyuncu tatilde çektirdiği pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, bikinili görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki oyuncunun pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları "Gençlere taş çıkarıyorsun" ve "51 yaşında bu fiziği nasıl koruyorsun" yorumları yaptı.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran başarılı oyuncu, yeni sezonda çekimleri Marmaris'te yapılacak olan bir dizi ile ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte Asuman Dabak'ın tatilinden kareler...