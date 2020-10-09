Asur dönemi kabartmalı taşları satmak isterken yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 5 adet taşı, 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri arayan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Ergani ilçesinde bir kişinin, elinde bulundurduğu Asur dönemine ait eserleri 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada, Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirdi. İsmi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı.Jandarma ekiplerce ele geçirilen taşlar, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.