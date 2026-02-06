Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Asya Borsalarında Karışık Seyir

06.02.2026 10:17
Yapay zeka harcamaları endişeleri ve Japonya'daki seçimler Asya borsalarını etkiliyor.

Asya borsalarında, yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılarla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi risk iştahını törpüledi.

Özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesinde etkili oldu.

Japonya'da gözler genel seçimlerde

ABD endekslerinde teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış dalgası Asyalı teknoloji hisselerinde de hissedilirken, Japonya'da 8 Şubat Pazar günü yapılacak genel seçimler bölgenin odağına yerleşti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisinin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuş ve Temsilciler Meclisi, 23 Ocak'ta yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetmişti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan Meclisin feshi, erken genel seçim sürecini başlatmıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahının canlı kalmasında etkili oluyor.

TSMC, Japonya'daki yeni fabrikasında 3 nanometre çipler üretecek

Kurumsal tarafta ise Tayvanlı şirket TSMC'nin Japonya'da kuracağı fabrikaya yönelik haber akışı takip ediliyor. Tayvan basınındaki haberlere göre dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin, Japonya'nın Kumamoto ilinde kuracağı ikinci fabrikada, ileri teknoloji 3 nanometre çipler üretecek.

Şirketin ikinci fabrikada daha az gelişmiş 6 ila 12 nanometre çipler yerine 3 nanometre incelikteki son teknoloji çiplerin üretilmesine karar verdiğine yönelik haberler dikkati çekerken, şirketin bu adımıyla yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri gibi alanlardaki artan gelişmiş çip talebine yanıt vermesi bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı yıllık hane halkı harcamaları yüzde 2,6 azalışla beklentilerin altında gelirken, aralık ayına ilişkin öncü endeks 114,5 ile tahminleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 54.295 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 azalışla 5.089 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.069 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 kayıpla 26.559 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 83.380 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

