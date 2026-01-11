Asya Kandemir Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Asya Kandemir Milli Takıma Seçildi

Asya Kandemir Milli Takıma Seçildi
11.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki tenisçi Asya Kandemir, 12 Yaş Milli Takımı'na seçilerek Estonya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki tenisçi Asya Kandemir, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla 12 Yaş Milli Takımı'na seçildi. Kariyeri boyunca katıldığı 16 turnuvanın tamamını set vermeden kazanan Kandemir, Estonya'da düzenlenecek Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

İzmit Tenis Kulübü'nde 7 yaşında başladığı tenis eğitiminde kısa sürede büyük bir ivme yakalayan 10 yaşındaki Asya Kandemir, kortlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendi yaş grubunun üzerinde, 12 yaş kategorisinde mücadele eden Kandemir, katıldığı 16 resmi turnuvanın hepsinde rakiplerine tek bir set bile vermeden şampiyonluk kupasını kaldırdı. 10 yaşındaki sporcu, kendisinden büyük sporcuların arasından sıyrılarak ay-yıldızlı formayı giymeye de hak kazandı.

Minik tenisçi Asya Kandemir ve antrenörü Ali Kolburan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Asya Kandemir: "Set vermeden şampiyon oldum"

Tenis kariyerine başladığı günden beri set vermeyerek kazandığını söyleyen Asya Kandemir, "Başladığım günden itibaren oynadığım 16 turnuvanın hepsinde set vermeden şampiyon oldum. Milli takıma da bir yaş küçük olmama rağmen ikinci olarak milli takıma girdim. Bu ay sonu Estonya'da olan Winter Cup'a gideceğiz. Eğer burada başarılı olursak İngiltere'de olan finallere gideceğiz" dedi.

"Finallere kalmak istiyorum"

Milli takıma seçilmenin kendisini daha da motive ettiğini ifade eden 10 yaşındaki sporcu, "Turnuvalar için heyecanlıyım. Antrenmanlarda da daha çok milli takımda nasıl oynayabileceğimi düşünerek çalışıyorum. Oradaki rakiplerimin buradaki rakiplerimden çok daha iyi olacağını düşünerek hazırlanıyorum. Aynı istikrarı orada da sağlayıp finallere kalmak istiyorum" diye konuştu.

Ali Kolburan: "Mental gücü çok yüksek"

Asya Kandemir'in mental gücünün çok yüksek olduğunu belirten antrenörü Ali Kolburan, "Asya, iki senedir kendinden bir yaş büyük kategorilerde katıldığı hiçbir turnuvada set vermeden şampiyon oldu. Kritik puanları çok iyi oynuyor ve mental gücü yüksek. Algısı da onu yaşıtlarının önüne geçiriyor. Teknik ve fiziksel gelişimi de planladığımız şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek

Asya Kandemir, 29 Ocak'ta Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye, C Grubu'nda İtalya, Danimarka, Belçika, İsveç, Ukrayna, Lüksemburg ve Estonya ile mücadele edecek. Başarılı olan takımlar, şubat ayında İngiltere'de düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya Kandemir Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:17:07. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Kandemir Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.