Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 634 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 284 bin 121'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 82'ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 260 bin 248'e yükseldi.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 1893 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 396'ya çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 65 artışla 5 bin 723'e, iyileşenlerin sayısı 1646 artışla 80 bin 952'ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarının en fazla 31-45 yaş aralığında görüldüğü ülkede, en fazla can kaybı ise 46-59 yaş aralığında yer alıyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 587 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 257 bin 600'e, can kaybı 3 bin 399'a çıkarken, iyileşen sayısı 1766 artarak 148 bin 370'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 28 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 913'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 270'e, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 67 bin 673'e ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Malezya

Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 13 artarak 9 bin 83'e yükseldi.

Bugün 9 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 784, aktif vakalar ise 174 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1333 artarak 49 bin 511'e, ölü sayısı 4 artışla 1060'a yükseldi.

Son bir günde yeni 331 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 15 bin 867'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 5 bin 769'a, Kanagawa'da 3 bin 266'ya, Aiçi'de 3 bin 142'ye, Fukuoka'da 3 bin 12'ye, Saitama'da 2 bin 863'e, Çiba'da 2 bin 150'ye, Hyogo'da 1636'ya, Hokkaido'da 1552'ye, Okinawa'da 1127'ye, Kyoto'da 983'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 175 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu aktarılırken yeni can kaybı bildirilmedi. Vakaların çoğunun geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçilerde saptandığı ifade edildi.

Singapur'da Kovid-19 vakası 55 bin 104'e yükselirken, virüs nedeniyle ülkede bugüne kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 583 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 72 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 80'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 847 kişi iyileşirken, 51 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı         
16:51
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor         
16:47
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı         
16:45
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti         
16:35
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek         
15:43
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor         
15:23
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi         
12:23
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı         
11:00
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir         
00:04
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı         
18:47
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı         
17:54
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 22:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei