Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 372'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı 80 bin 553 kişinin iyileştiği ülkede halen 185 kişinin tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte şimdiye kadar 5 bin 75 vaka tespit edilirken, 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 786 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 50 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede 11 Ağustos'tan bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 661'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 292 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 406'ya ulaştı.

Güney Kore'de, 19 Ağustos'ta önce başkent Seul ve çevresinde uygulanmaya başlanan, ardından tüm ülkeye genişletilen "sıkılaştırılmış 2. seviye" karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor. İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanıyor.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 513'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 480 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 73 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 307 bin 288'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 381'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 252 bin 665'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 545 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 369 kişi iyileşti, 117 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı irtibatlı 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 715'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 367 kişi de iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1407 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 360 bin 555'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 193'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 272 bin 73 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 310 bin 841'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 466'ya çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 296 bin 22 olarak kayıtlara geçti.