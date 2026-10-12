Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı - Son Dakika
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Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

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Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı
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Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı. "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla açıklama yapan Demirer, kendisini veya ailesinden birini tanıtarak borç, nakit para ya da destek isteyen kişilere kesinlikle inanılmamasını istedi. Ünlü komedyen, şüpheli telefon numaralarının güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep edebilecek kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Ünlü komedyen, yaptığı açıklamada özellikle telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.

"KAMUOYUNA DUYURU" BAŞLIĞIYLA UYARDI

Türk sinema ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Ata Demirer, yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Ünlü komedyen, kendisinin, kardeşi Cenk Demirer'in veya ailesinden herhangi bir kişinin adı kullanılarak para istenebileceğini belirterek bu tür taleplere karşı dikkatli olunmasını istedi. "Kamuoyuna Duyuru" başlığını taşıyan açıklamasında özellikle telefonla gerçekleştirilebilecek girişimlere işaret eden Demirer, kendilerini aile üyelerinden biri olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

KARDEŞİ CENK DEMİRER'İN ADINI DA VERDİ

Ata Demirer'in uyarısında dikkat çeken ayrıntılardan biri de kardeşi Cenk Demirer'in ismini özellikle belirtmesi oldu. Ünlü komedyen, telefonda kendisini Ata Demirer veya Cenk Demirer olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi durumunda bu kişilere itibar edilmemesini istedi. Demirer'in açıklamasında aile üyelerinden biri olduğunu ileri süren kişilere karşı da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi. 

"ARAYAN NUMARAYI GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİNİZ"

Ata Demirer, dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.”

Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Adam haklı...başka sahislarin adını kullanmak, müslüman veya değil, hak altında kalırsınız...bilin . 0 0 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    tamam ertelemeyelimde nasıl harekete geçeceğiz seçimlere daha var hele bi vakti gelsin o zamanı bekliyoruz hem konu bu değil fon vurgunu -1 0 Yanıtla
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