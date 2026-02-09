Atakum'da Aile İçi Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan aile içi kavgada biri kesici aletle, diğeri yüksekten düşme sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi 183. Sokak'ta bulunan bir ikamette, Duygu B. (38) ile kardeşi Mehmet Ö. (24) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğen İbrahim Ş. (20) Mehmet Ö.'ye yumruk attı, bu sırada araya giren Duygu B. omzundan bıçakla yaralandı.

Kavga sırasında Mehmet Ö. ikametin balkonundan aşağı atlayarak sırt üstü düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kardeşlerden Duygu B, özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.