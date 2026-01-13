Samsun'un Atakum ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyonda şüpheliler B.S, Ş.E. ve M.S. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan B.S. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?