Atakum'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Atakum'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

13.01.2026 14:39
Samsun'un Atakum ilçesinde fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonda şüpheliler B.S, Ş.E. ve M.S. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan B.S. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

14:28
