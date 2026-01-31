Atan İstifa Etmeyi Düşünmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atan İstifa Etmeyi Düşünmüyor

31.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, üst üste gelen mağlubiyetlere rağmen pes etmeyeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladıktan sonra henüz galibiyet alamadığını ve istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Göztepe maçına konsantre olup kazanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

Çok üzgün olduklarını kaydeden Atan şunları kaydetti:

"Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Planladığımız çoğu şeyi sahaya getirdi. Beşiktaş beklediğimizden daha arzulu başladı. Bu da bizi sekteye uğrattı ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduğumuz, çok çalıştığımız bir golü attık. Yediğimiz ikinci gol çok amatörce oldu. Maç 1-1'ken bize geldiğini hissettik ama bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık, üzgünüz. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü bir oyun oynadığını düşünüyorum. Kazanamamayla ilgili bir baskı var, rahat değiliz, bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi maç olacak."

Atan, Konyaspor'un transfer gündemiyle ilgili olarak, "Rayyan Baniya'yla anlaştık. Kazeem Olaigbe'yi istiyoruz, kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Bu anlaşma karşılığında Umut Nayir'i verdik. Olaigbe tarafında bize tamam dendi, anlaşmaya hazır olduğunu söylediği bölümde biraz daha süre istedi. Bu sürede biz de Umut'u vermiş bulunduk. O işin en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Olaigbe de bizim oyuncumuz olacak. Transfer dönemiyle ilgili şikayetim yok. Anadolu kulüpleri olarak zorlanmamız normal." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerden çekinmediğini aktaran Atan, "Eleştirilmekten çekinmiyorum. Hiç etkilenmiyorum. Oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Sorumluluğu üstüme almaya çalışıyorum. Tüm taraftarlarımızı da Konyaspor için tribünlere davet ediyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncularım rahat bırakılsın. Bunları göğüslemekle ilgili problemim yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Çağdaş Atan, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atan İstifa Etmeyi Düşünmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 23:41:30. #7.11#
SON DAKİKA: Atan İstifa Etmeyi Düşünmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.