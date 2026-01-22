Ataşehir\'de Çöp Kamyonu Çukura Düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi, Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ataşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu yolun çökmesi üzerine oluşan çukura düştü. Cadde trafiğe kapanırken kamyon olay yerine gelen çekiciyle kurtarıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
