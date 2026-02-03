Ataşehir'de mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak oksijen verildi.
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Mermer Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?