Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

23.06.2026 12:08
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Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanmak amacıyla Esra Erol’un programına katılarak adını duyuran Aleyna, radikal bir karar alarak tesettürünü çıkardı. Genç kadının başörtüsüz yeni halini sosyal medyada gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemezken, paylaşılan fotoğraflara "Yok artık" yorumları yapıldı.

Esra Erol'un programında yaşadığı ailevi sorunlar ve boşanma süreciyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Aleyna, ekranlardan sonraki yaşamıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Programın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Aleyna, başörtüsünü de çıkardı. 

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Aleyna’nın tesettürsüz halini gösteren fotoğraflar kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medya platformlarında yayıldı. Genç kadının bu ani imaj değişikliği takipçilerini ikiye bölerken, yeni görüntüsünü gören pek çok kullanıcı şaşkınlığını gizleyemeyerek "Yok artık, tanımakta güçlük çektik" yorumlarında bulundu.

İşte Aleyna'nın son hali; 

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

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Son Dakika Magazin Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    laik olmuş 0 0 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Acaba nerde bir yanlışlık var diyeceğine kadında ki değişimi ancak bu şekilde bulmuşsun. 0 0
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