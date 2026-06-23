Esra Erol'un programında yaşadığı ailevi sorunlar ve boşanma süreciyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Aleyna, ekranlardan sonraki yaşamıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Programın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Aleyna, başörtüsünü de çıkardı.
Aleyna’nın tesettürsüz halini gösteren fotoğraflar kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medya platformlarında yayıldı. Genç kadının bu ani imaj değişikliği takipçilerini ikiye bölerken, yeni görüntüsünü gören pek çok kullanıcı şaşkınlığını gizleyemeyerek "Yok artık, tanımakta güçlük çektik" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu - Son Dakika
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