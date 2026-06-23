Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi - Son Dakika
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Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

23.06.2026 12:04
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Akaryakıt ve LPG sektöründe sahte fatura oyunlarıyla devleti milyarlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik 9 ilde gerçekleştirilen dev operasyonun ayrıntıları belli oldu. 27 şüphelinin yakalandığı tarihi vurgunda, 6 şirket el konuldu. Yıllık 400 bin tonluk hayali ihracat ve sahte fatura tezgahıyla devleti soyan 10 akaryakıt şirketine kayyum atanırken şirketlerin isimleri tek tek kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye genelinde vergi kaçakçılığı ve kamu zararına neden olan organize suç örgütlerine yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle devleti milyarlarca lira zarara uğratan bir yapıya yönelik 9 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi.

YILLIK 400 BİN TONLUK LPG VURGUNU

Operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Şebekenin devasa ithalat rakamları üzerinden vergi kaçırdığını vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE 27 GÖZALTI

Elde edilen deliller ışığında bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde suç ağının merkezinde yer alan 6 şirkete el konulurken, incelemelerin derinleştirilmesi amacıyla 10 şirkete kayyum atandı. Şebeke ile bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN AĞIR SUÇLAMALAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve haklarında işlem başlatılan şüpheliler, devleti zarara uğratmak ve organize suç işlemek başta olmak üzere birçok ciddi suçlamayla karşı karşıya. Yöneltilen başlıca suçlamalar şunlar:

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet
  • Vergi Usul Kanununa Muhalefet
  • Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

KAYYUM ATANAN VE İŞLEM YAPILAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan, el konulan veya kayyum ataması gerçekleştirilen 10 şirketin isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte haklarında işlem yapılan o şirketler:

  • AVGAZ ENERJİ A.Ş.
  • BDY GROUP YATIRIM A.Ş.
  • BİRHAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. * İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL
  • LPGAS ENERJİ A.Ş.
  • PET GAZ A.Ş.
  • SETGAZ DEPOLAMA LPG PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ŞTİ.
  • YİĞİTLER ÜRETİM VE ENERJİ A.Ş.
  • RAS OTOMOTİV İTH. İHR. A.Ş.
  • GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş.

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Son Dakika Gündem Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi - Son Dakika

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