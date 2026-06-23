İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

İbrahim Tatlıses\'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
23.06.2026 12:21
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2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, lüks tekne tatilinden kareler paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin fit görüntüsü ve mayolu pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden "Çok iyi görünüyorsun" ve "Harika" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra çıktığı lüks tekne tatilinden mayolu karelerini paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Şefkatli'nin fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Çiçeği burnunda anne, yoğun geçen ayların ardından tatil modunu açtı.

LÜKS TEKNEDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya platformlarını aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yasemin Şefkatli, çıktığı lüks tekne tatilinden fotoğraflarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü ismin mayolu tekne pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Yakın zamanda doğum yapmasına rağmen fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli'nin gönderisinin altına adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü isme, "Çok iyi görünüyorsun", "Bu nasıl bir güzellik?", "Harika görünüyorsun, ikiz annesi olduğuna inanmak zor" şeklinde binlerce övgü dolu yorum ve beğeni bıraktı.

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımları; 

İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı - Son Dakika
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