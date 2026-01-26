Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Ataşehir\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
26.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda motosikletin çarptığı Şafak Hakan Akpolat hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, -ATAŞEHİR, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu - Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Yıldız'ın kullandığı 63 AIV 094 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı. Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken Muhammed Yıldız ise motosikletiyle yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Ataşehir, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:20:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.