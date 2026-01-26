Ataşehir\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Murat SOLAK/ İSTANBUL, -ATAŞEHİR, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu - Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Yıldız'ın kullandığı 63 AIV 094 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı. Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken Muhammed Yıldız ise motosikletiyle yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.